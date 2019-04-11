اعتقال رئيس الوزراء طاهر إيلا

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن قوات من الجيش السوداني اعتقلت رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا.

وتوقعت مصادر سياسية لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن ضباط الجيش سيعلنون تنحي الرئيس عمر البشير.

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وكشفت القناة أن ضباطًا من الجيش وصلوا إلى الإذاعة السودانية وأعلنوا أنهم سيوجهون بيانا للشعب قريبا جدا، في الوقت الذي طالبت قوى إعلان الحرية من المعتصمين عدم مغادرة ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

وذكرت القناة أن مصادر سياسية لا تستبعد تنحي الرئيس عمر البشير، موضحة أن مصادر قالوا إن حركة اعتقالات واسعة تجرى لقيادات عسكرية وسياسية في السودان.