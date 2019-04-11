توافدت أعداد كبيرة من المحتجين إلى محيط مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم، منذ صباح الخميس، مع تسجيل مظاهر احتفال وفرح بين المتظاهرين، وفق ما أفادت "العربية". كما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان قولهم إن الناس يرددون "سقطت سقطت.. انتصرنا". يأتي هذا في وقت أكدت فيه مصادر لـ "العربية" تنحي الرئيس السوداني عمر البشير. وأضافت نفس المصادر أن قيادات جديدة ستكون على رأس السلطة في السودان. Advertisements ودعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان كل المواطنين في الخرطوم والأقاليم إلى التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. وقال في بيان نشر على مواقع التواصل: "نطالبكم في هذه اللحظات المفصلية من تاريخنا بالاحتشاد في ميدان الاعتصام أمام مباني القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بالعاصمة والخروج إلى الشوارع في مدن البلاد وقراها، مستعصمين بها حتى تنفيذ مطالب إعلان الحرية والتغيير كاملة". كما أكد التجمع المعارض أنه لن يقبل وقوى المعارضة، بديلاً عن تنحي النظام كاملاً وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية".



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء عن تنحي البشير.. السودانيون يحتفلون: "سقطت سقطت.. انتصرنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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