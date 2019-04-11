مصادر: الجيش يقيل الرئيس البشير من جميع مناصبه

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ذكرت قناة “الميادين” اللبنانية نقلا عن مصادر صحفية سودانية، أن الجيش السوداني أقال الرئيس عمر البشير من جميع مناصبه.
ويتوقع أن يعلن الجيش السوداني إنشاء مجلس عسكري مؤقت.
وقالت مصادر صحفية سودانية للميادين إن الجيش السوداني يقرر إقالة الرئيس البشير من جميع مناصبه، وإقالة نوابه ومساعديه وحكومته.
وأضافت أنه من المتوقع أن تعلن القوات المسلحة السودانية انشاء مجلس عسكري ليشرف على مرحلة انتقالية قد تبلغ عاماً واحداً، مشيرة إلى أن ما حصل في الخليج 365 هو انقلاب عسكري على البشير.
وأفادت المصادر الصحفية السودانية بانتشار مكثف للجيش السوداني في شوارع العاصمة الخرطوم.
وقالت صحيفة “سودان تريبون” أن الجيش السوداني فرض سيطرته على التلفزيون السوداني.
وقالت وسائل اعلام سودانية إن الجيش كثف انتشاره في محيط هيئة الإذاعة والتلفزيون في الخرطوم، بعد أن كانت الإذاعة والتلفزة في السودان قد أوقفا بث البرامج الاعتيادية وأعلنا انتظار بث بيان من القوات المسلحة.
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