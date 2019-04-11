أول رد فعل دولي علي الانقلاب العسكري بالسودان

وصف قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، الأحداث الجارية التي تتم في السودان ضد الرئيس عمر البشير من جانب الجيش السوداني بالانقلاب عسكري.

ويشهد السودان احتجاجات منذ ديسمبر الماضي عندما رفعت الحكومة أسعار الخبز وتحولت الاحتجاجات إلى أكبر تحد للبشير، الذي تعهد مرارا، منذ بداية الأزمة، باتخاذ خطوات إصلاحية.

وتصاعدت الاحتجاجات يوم السبت عندما توجه نشطاء إلى مجمع وزارة الدفاع، في محاولة لإقناع القوات المسلحة بالوقوف إلى جانبهم ودعم مطالبهم باستقالة البشير وتشكيل حكومة انتقالية.