تجمع المهنيين يحث الشعب عدم ترك ساحة الاعتصام

اكد تجمع المهنيين السودانيين حراسة الثورة السودانية والحفاظ عليها من السرقة كما اشار في بيان لها صبيحة الخميس "حارسنها ما ماشين بعد البيان قاعدين "

واضاف البيان من يراهن على شعبه يكسب الرهان، نحث الثوار على عدم ترك ساحة الاعتصام مع التركيز على نقاط التأمين.

وأكدت مصادر تنحي الرئيس عمر البشير ووضعه تحت الإقامة الجبرية، مؤكدة أن قيادات جديدة ستكون على رأس السلطة في السودان.

يأتي هذا بالتزامن مع تدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع.