مصادر: اعتقال بكري حسن صالح نائب البشير

أكدت مصادر صحافية منذ قليل، أنه تم اعتقال النائب الأول السابق للبشير بكري حسن صالح.

ومن ناحية أخري أشارت مصادر إلى تشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق أول عوض ابن عوف نائب وزير الدفاع الأول.

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يأتي هذا بالتزامن مع تدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع.



