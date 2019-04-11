الدقير : نراقب وننتظر بيان القوات المسلحة

صرح عمر الدقير - رئيس حزب المؤتمر السوداني وعلي حسابه في موقع تويتر حول الأحداث الجارية والبيان المرتقب من القوات المسلحة قائلا :( نراقب وننتظر بيان القوات المسلحة لدراسته مع حلفائنا في قوي إعلان الحرية والتغيير لاتخاذ موقف
ندعو جماهير شعبنا لمواصلة الاعتصام والخروج للشوارع لحراسة ثورتهم ورفض اي تغيير لا يستجيب لمطالبهم )
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