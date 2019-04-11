عاجل.. تشكيل مجلس انتقالي برئاسة أبن عوف وعزل البشير من منصبه

في تطور مفاجئ للأحداث في السودان، أكدت مصادر تنحي الرئيس عمر البشير ووضعه تحت الإقامة الجبرية، مؤكدة أن قيادات جديدة ستكون على رأس السلطة في السودان.
وأشارت مصادر إلى تشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق أول عوض ابن عوف نائب وزير الدفاع الأول.
وذكرت قناة "العربية" ورود أنباء عن إحباط محاولة لإفشال التغيير.
يأتي هذا بالتزامن مع تدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع.
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