المعارضة تطالب بتسليم السلطة بحكومة مدنية وتنحي النظام بكامله

قالت قوى الحرية والتغيير انها تترقب بيان الجيش؛ وترفض اي محاولة لإعادة إنتاج النظام القديم؛ ودعت المواطنين للتواجد في الشوارع لقطع الطريق اي حلول جزئية.

وأضافت في بيان قبل قليل ان مطالب الشعب السوداني تنحي البشير ونظامه وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية تعبر عن مكونات الثورة؛ مؤكدة تمسكها بتنفيذ مطالب إعلان الحرية والتغيير كاملة.

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وطالبت السودانيون بالاحتشاد في ميدان الاعتصام أمام مباني القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بالعاصمة والخروج إلى الشوارع في مدن البلاد؛

وأكدت أنها لن تقبل بديلاً عن تنحي النظام كاملاً وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن ثورتكم الباسلة.