رئيس البرلمان الأوروبي: الإطاحة بالقذافي أشاع الفوضى في ليبيا

قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، الأربعاء، إن الإطاحة بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي كان خطأ وأشاع الفوضى في ليبيا، منتقدا الدور الذي لعبته فرنسا وبريطانيا في ذلك.

وأضاف تاجاني، في تصريحات صحفية، أن الدول الأوروبية مختلفة حول ما يحدث في ليبيا، وأن "مصالح متضاربة" أوقعت خلافا بين فرنسا وإيطاليا.

وحثَّ "تاجاني" دول الاتحاد الأوروبي على الحديث بصوت واحد فيما يتعلق بالصراع في ليبيا.

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وقال للصحفيين "نحن بحاجة لمزيد من الوحدة.. نريد كأوروبيين الحديث بصوت واحد، لكن الأوروبيين لسوء الحظ منقسمون بهذا الشأن".

ومنذ أيام، تشن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجوماً على المليشيات المسلحة في طرابلس، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الكرامة".

وأحرز الجيش الليبي تقدماً سريعاً في المواجهات مع هذه المليشيات، غرب البلاد، وسيطر على عديد من القرى والمناطق.