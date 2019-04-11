أنباء عن احباط انقلاب عسكري واغلاق مطار الخرطوم

يتواصل انعقاد اجتماع هيئة اركان الجيش السوداني بالقيادة العامة؛ لتشكيل مجلس عسكري؛ فيما أكدت مصادر اغلاق السلطات السودانية مطار الخرطوم. وعلم ( اخبار الخليج 365) من مصادر مطلعة أن قيادة الجيش احبطت انقلاب عسكري يقوده رتبة لواء من سلاح المظلات من المقربين للرئيس البشير؛ وأصيب بجراح خطيرة. وتشير انباء متطابقة اعتقال اكثر من 160 من قيادات الاسلاميين والحزب الحاكم.

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