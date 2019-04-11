أنباء عن اعتقالات لقيادات في الجيش والحزب الحاكم

رشحت انباء متواترة من مصادر متطابقة عن إعتقالات واسعة وسط قيادات بالقوات المسلحة السودانية واعتقالات لقيادات بارزة بحزب المؤتمر الوطني؛ فيما تتدفق حشود كبيرة الى ساحة الاعتصام بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني.

وأفادت الانباء انه تم التحفظ من قبل الاجهزة الامنية على وزير الدفاع الاسبق عبدالرحيم محمد حسين؛ الى جانب اعتقال مساعد الرئيس والرئيس المكلف للحزب الحاكم احمد هارون.

ويترقب الشارع السوداني بعد قليل بيان هام من الجيش السوداني؛يبث ويذاع على التلفزيون والاذاعية القومية.