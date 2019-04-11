قوى الحرية والتغيير تدعوا الشعب للتوجه إلى قيادة قوات الشعب المسلحة

قوى الحرية والتغيير تدعوا الشعب السوداني للتوجه إلى قيادة قوات الشعب المسلحة حيث الاعتصام، لاستكمال المشوار الثوري حسب البيان

ادناه نص البيان:

نداء عاجل جداً ومهم

جماهير شعبنا العظيم

تدعوكم قوى الحرية والتغيير للتوجه إلى قيادة قوات الشعب المسلحة حيث اعتصامنا العظيم، لنستكمل المشوار الثوري الذي بدأناه جميعاً منذ قرابة الخمس أشهر، ومن قبل هبتنا في سبتمبر المجيد، والتي أكدت جميعها على التحول الثوري الذي يقطع مع كل الأنظمة القديمة ليفتح الطريق أمام دولة العدالة الاجتماعية ونفي الاقصاء والظلم والتهميش، تلك المفاهيم التي حملناها شعارات فرددنا بصوت شعب واحد: "حرية، سلام، وعدالة، الثورة خيار الشعب"، ولن نرضى بأقل من تحقق ذلك المسار الذي يتمثل شعارات الثورة.

وتؤكد قوى إعلان الحرية والتغيير أن الشعب السوداني أولاً، وقضايا الحرية والسلام والعدالة هي أهداف ثورة شعبنا وبوصلته. لذا نناشد كل المواطنين بالعاصمة القومية والمناطق المجاورة الخروج للشوارع الآن، وتسيير المواكب لمكان الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة حمايةً لمكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وأهدافها. كما نرجو من الثوار المتواجدين بالميدان عدم مبارحة ساحة الاعتصام حتى صدور بيان من قوى إعلان الحرية والتغيير لاحقاً.

كذلك ندعو المواطنيين بكل فئاتهم في قرى ومدن الأقاليم لتسيير المواكب الآن، والاعتصام أمام مقار حاميات ووحدات قوات الشعب المسلحة بمناطقهم أو مقار وأمانات الحكومات الولائية والمحلية.

قوى إعلان الحرية والتغيير

١١ أبريل ٢٠١٩

#اعتصام_القياده_العامه

#السودان_الاضراب_العام

#مدن_السودان_تنتفض