بيان عسكري هام مرتقب وأنباء عن تنحي البشير

ذكرت الإذاعة السودانية الرسمية صباح الخميس، أن "بياناً هاماً" سيصدر بعد قليل عن قيادة القوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع تحركات عسكرية لافتة على الأرض، قد تشير إلى حدوث "انقلاب"، كما يتوقع بعض المحللين، في حين ذكرت بعض المصادر أن الرئيس السوداني عمر البشير قرر التنحي عن منصبه.

ووردت أنباء عن دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، وطلبهم ضمَّ جميع الموجات استعداداً لبث الخطاب، ومنذ ذلك الحين تبث الإذاعة السودانية الأغاني الوطنية بانتظار صدور البيان.

ولفت شهود عيان النظرَ إلى انتشار قوات ومدعات حول القصر الرئاسي، ومنع الدخول إليه أو الخروج منه، في حين أكد شهود عيان أن تعزيزات مكثفة توجد بمحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان.

وفي السياق ذاته، قال مراسل قناة "الجزيرة" في السودان إنه جرى اعتقال والي الخرطوم، عبد الرحيم محمد حسين، وهو من الشخصيات المقربة من الرئيس السوداني عمر البشير، في حين أشار إلى أن البشير يوجد في منزله، دون أن يؤكد إن كان ذلك بإرادته أو أنه محتجَز