القوى المعارضة تدعو إلى مواصلة الاعتصامات بالخرطوم

ناشدت قوى اعلان الحرية والتغيير كل المواطنين بالعاصمة الخرطوم والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات. ودعت في بيان قبل قليل الثوار المعتصمين في محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم الى عدم التحرك من مكان الاعتصام وترقب بيانها التالي. وسيذيع الجيش السوداني بعد قليل بيان هاما للشعب السوداني؛ فيما تشهد الخرطوم انتشار كثيف للقوات النظامية.

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