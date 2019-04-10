ماكرون يعرب عن عدم انحيازه لفكرة “التمديد طويل الأمد” للبريكست

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن عدم انحيازه لفكرة “التمديد طويل الأمد” للبريكست مشددا على ضرورة حماية المشروع الأوروبي.

باريس — سبوتنيك. قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي على هامش المجلس الأوروبي المنعقد في بروكسل حول البريكست، “بالنسبة لي لا شيء مكتسب لحد الآن، خاصة عندما أسمع الإشاعات، لا للتمديد طويل الأمد”.

وأضاف “لا يجب أن يكون هناك أي عائق أمام المشروع الأوروبي خلال الأشهر المقبلة وأطالب بالوضوح ووحدة هذا المشروع”.

وأكد ماكرون أن الأوروبيين يريدون فهم “الأسباب التي تدفع البريطانيين لطلب التمديد طويل الأمد بالإضافة للمشروع السياسي الذي يبرر هكذا تمديد”.

وفي السياق، أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، ميشيل بارنييه، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طلبت تمديدا آخر لموعد البريكست، مشيرا إلى أهمية وجود هدف وراء التمديد.

وقال بارنييه، في تصريحات للصحفيين، قبل انعقاد المجلس، اليوم الأربعاء “ماي طلبت تمديدا آخر لبريكست”، مضيفاً “أي طلب تمديد يجب أن يكون له هدفا وغاية”.

وأشار إلى أن “اتفاق الانسحاب هو الوحيد الذي يضمن انسحابا منظما. لذلك القرار للقادة اليوم”.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أمهلوا ماي حتى 22 أيار/ مايو المقبل للانسحاب إذا وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 نيسان/ أبريل إذا رفضوه.