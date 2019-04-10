أكاديمي سوداني “يُخرس” ضاحي خلفان بعد تطاوله على المتظاهرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن الأكاديمي والمفكر السوداني المعروف الدكتور تاج السر عثمان، هجوما عنيفا على نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بعد تطاول الأخير على متظاهري السودان والسخرية منهم.

“خلفان” وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) دون ما نصه:”هناك من يوزع على المتظاهرين في السودان ( مريسة).”

التغريدة التي عرضت الرجل الأمني المقرب من ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، لهجوم عنيف من قبل النشطاء الذين وصفوا تغريدته بأنها “تليق بمستوى تفاهته”.

من جانبه رد الدكتور تاج السر عثمان على تطاول خلفان على المتظاهرين السودانيين بقوله:”لو أنهم كما تقول لكانوا مثلك يحرسون المواخير”وتابع ساخرا:”انتفاخ البطن من كدّ الكابريهات لا يجعل منك مفكرا ومنظرا لثورات الشعوب”