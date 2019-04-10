الجيش الليبي يسيطر على إدارة مصلحة الجوازات والجنسية بطرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الأربعاء ، عن سيطرة قوات الجيش على مقر إدارة الجوازات والجنسية في منطقة صلاح الدين، على بعد عشرة كيلومترات من وسط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة “سبوتنيك” إن “قوات الجيش الليبي قد تمكنت من السيطرة على مقر مصلحة الجوازات والأحوال الجنسية بمنطقة صلاح الدين”.

وأشار المصدر إلى أن “صلاح الدين تبتعد هذه المنطقة حوالي 10 كيلو مترا عن وسط العاصمة فيما تراجعت قوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق بعد تقدمات كبيرة للجيش الليبي في محاور القتال لدخول وسط طرابلس”.

وأضاف المصدر أن “طيران حربي تابع لحكومة الوفاق قام بقصف منطقة قصر بن غشير جنوب غرب العاصمة وأسفر عن تدمير منزل أحد المواطنين”

هذا فيما أوضحت مصادر محلية لوكالة “سبوتنيك” لم نتأكد من صحتها بأن “قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تتقدم إلى منطقة السواني وهو محور آخر يبتعد على العاصمة أقل من 10 كيلومتر”.