معلومات مخابراتية ذكیة تقود الحرس الثوري الإيراني لعملية هي “الأضخم من نوعها”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت بحرية الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ عملية ناجحة في مضيق هرمز.

أعلن العمید علي رضا تنكسیري قائد القوة البحریة لحرس الثورة الإسلامیة عن “كشف وضبط أضخم شحنة من الوقود المهرب في مضیق هرمز بحجم 12.5 ملیون لتر”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأشار تنكسیري، الیوم الأربعاء، إلى أنه “بعد تحریات استخباراتیة دقیقة وذكیة تم إلقاء القبض علی 21 مهربا من مختلف الجنسیات”.

وأضاف قائد القوة البحریة للحرس الثوري أن “هذه الشحنة هي الأكبر من نوعها التي یتم ضبطها لحد الآن في الخلیج الفارسي ومضیق هرمز”.

وقال تنكسيري إلى أن السفینة المضبوطة بحجم 131 مترا، و”تعد من النوع الثقیل وبتوقیفها تم الایقاع بإحدی العصابات الرئیسیة لتهریب الوقود من إیران في المنطقة”.