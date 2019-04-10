جنوب دارفور تعلن الاستمرار في تشغيل مراكز البيع المخفض

أعلن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية جنوب دارفور، محمد أحمد عمران، استمرار تشغيل مراكز البيع المخفض. ووجه عمران، بحسب سونا، بضرورة تفعيل اللجنة والاستمرار في عملها والترتيب لتشغيل مراكز البيع بصفة دائمة، مؤكداً التزام الحكومة التام بتوفير السيولة وتسليم لجنة تخفيف أعباء المعيشة مبالغ مالية، للإسراع في توفير السلع والمواد الضرورية من دقيق وسكر وزيت وغيرها لدى مراكز البيع المخفض. وكشف الوزير عن وصول سكر حكومي في القريب العاجل وتكون الأولوية للتوزيع فيها للمراكز.

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