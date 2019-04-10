القبض على زوجين هنديين في ألمانيا بتهمة التجسس على مجتمع السيخ

ألقت الشرطة الألمانية القبض على زوجين بتهمة التجسس على مجتمع السيخ في ألمانيا مع مراقبتهم الشديدة لحركات الكشميريين هناك.
وحسب شبكة "إن دي تي في" الهندية، ألقى موظفو إنفاذ القانون الألمان، القبض على زوجين، واتهامهما بالتجسس.
وكما جاء في تقرير وسائل الإعلام، فإن الزوجان متهمان بالتحفظ المراقبة الشديدة على مجتمع السيخ في ألمانيا، بالإضافة إلى الكشميريين، من خلال وسائل سرية.
وعلى الرغم، من أن التهم وُجهت إليهما في 28 مارس، إلا أن النيابة الألمانية أعلنت، يوم أمس الثلاثاء فقط في مدينة كارلسروه.
قد تصل مدة عقوبة السجن لمثل هذه الاتهامات إلى عشر سنوات بموجب القوانين الألمانية، وهذا يتوقف على خطورة القضية.
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