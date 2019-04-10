أمريكا: الصين أكبر تهديد للديموقراطية فى العالم

حذرت الولايات المتحدة، من أنّ الصين هى "أكبر تهديد للديمقراطية والحياة في جميع أنحاء العالم"، حيث أن وجود بكين خلال الأزمة المتصاعدة في فنزويلا يزيد من حدة التوترات العالمية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا في مؤتمر صحفي، بأن بلاده عززت العلاقات مع روسيا وستواصل "التعاون العسكري التقني" مع موسكو.

ويأتي ذلك بعد قرار روسيا الشهر الماضي بإرسال طائرة عسكرية وما يصل إلى 100 فرد إلى كراكاس.، وكان أريزا قد عاد لتوه من الشرق الأوسط ، حيث حصل على دعم للرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو من سوريا ولبنان، مضيفًا أن وفداً من المسؤولين الإيرانيين قد وصل إلى العاصمة عبر مطار ماهان في طهران.

وتمت معاقبة شركة الطيران التجارية الخاصة في عام 2011 بعد أن اتهمتها الولايات المتحدة "بتوفير الدعم المالي والمادي والتقني" للحرس الثوري الإيراني (الحرس الثوري الإيراني).

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لكن التطورات الأخيرة هزت الولايات المتحدة، حيث عبر قائد القيادة الجنوبية الأدميرال كريج فولر عن قلقه البالغ من تدخل الصين في الأزمة الفنزويلية.

وقال لمجلة فورين بوليسي: "أعتقد أن أكبر تهديد للديمقراطية وطريقة الحياة في جميع أنحاء العالم هو الاتجاه الذي نراه في الصين.

وأضاف :"لا يوجد لاعبين فاعلين آخرين في أمريكا اللاتينية، باستثناء الكوبيين، والصين، الذين يتحكمون فى مصير نيكولاس مادورو".

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج، التقارير التي تفيد بأن بكين قد أرسلت 120 جنديًا إلى فنزويلا، لكن المخاوف مستمرة من أن بكين لا تزال تبيع أسلحة بقيمة أكثر من 615 مليون دولار إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.