الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

أول تعليق تركي على الانتخابات الإسرائيلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إسرائيل على الابتعاد عن خطاب القوة والشعبوية بعد إجراء الانتخابات في الدولة العبرية.

 

وذكر تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء، في حديث لقناة NTV التركية، أنه يتعين على إسرائيل بعد إجراء الانتخابات أن "تضع جانبا شعبويتها وخطابها (الحالي) والتخلي عن موقفها العدائي".

 

كما دعا وزير الخارجية التركي الولايات المتحدة إلى أن تكون "وسيطا نزيها" في حل النزاع في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة أن تكون خطة السلام الأمريكية الجديدة المعروفة بـ"صفقة القرن" عادلة بالنسبة للفلسطينيين.

Advertisements

 

وجاءت هذه التصريحات على ما يبدو في إشارة إلى وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتخابية بضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل حال فوزه في الانتخابات التي نظمت أمس.

 

وحسب المعطيات الأولية، حقق حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو فوزا صعبا على منافسه تحالف "أزرق-أبيض"، وذلك يعني بقاء نتنياهو في كرسي رئيس الوزراء لولاية خامسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق تركي على الانتخابات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا