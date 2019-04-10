يويفا يعود لمطاردة ميلان.. ويتوعد بعقوبات قاسية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحويل ملف نادي ميلان الإيطالي إلى غرفة التحكيم المسؤولة عن النظر في العقوبات، لعدم احترامه قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال يويفا في بيان أصدره اليوم، الأربعاء أن نادي ميلان فشل في الامتثال لمتطلبات اللعب المالي النظيف بعدما تمت مراقبته في آخر 3 مواسم أثبتت عدم التزام إدارة النادي الإيطالي لقواعد النزاهة المالية.

وهدد الاتحاد الأوروبي بتوقيع عقوبات قاسية على ميلان حال عدم تعديل أوضاعه بنهاية الموسم الجاري وسيتم توقيع عقوبات عليه بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية بدءًا من 2021.

وعانى ميلان من خرق قواعد اللعب المالي النظيف حيث عوقب من قبل بالحرمان من المشاركة بالدوري الأوروبي هذا الموسم قبل أن يستأنف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي ويلغي العقوبة، لكنه أصبح مهددًا مرة أخرى بالاستبعاد.

ويسعى ميلان للحصول على بطاقة مؤهلة لبطولتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي في الموسم الجديد حيث يحتل المركز الرابع برصيد 52 نقطة ويلقى منافسة شرسة من أندية أتالانتا وروما ولاتسيو وتورينو على المراكز المؤهلة للبطولات القارية في الموسم الجديد.