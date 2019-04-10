اختتمت، يوم الأربعاء، بولاية الجزيرة حملة التطعيم ضد الحمى الصفراء والتي انطلقت في جميع محليات الولاية نهاية مارس المنصرم، واستهدفت أكثر من خمسة ملايين من سكان الولاية بدعم من منظمة الصحة العالمية، وحققت الحملة تغطية بلغت 95 بالمئة. وأعلن مدير إدارة التحصين الموسع بالولاية كامل الفاضل، أن الحملة حققت نسبة تغطية بلغت 95 بالمئة، حيث غطت الفرق كل المستهدفين بالمحليات والوحدات الإدارية. وحيا مدير إدارة التحصين كل العاملين بحملة التطعيم بالجهود الكبيرة التي مكنت الولاية من تحقيق هذه النسبة والتي وجدت الرضى والإشادة من الشركاء، كما أشاد بالاستجابة الواسعة والوعي اللذين وجدتهما الحملة من قبل المواطنين من خلال التدافع الكبير على المراكز المخصصة للتطعيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ختام حملة الحمى الصفراء بالجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.