رئيس القضاء يعقد اجتماعا موسعا بربك

عقد عبدالمجيد إدريس رئيس القضاء في مستهل زيارته اليوم لولاية النيل الأبيض اجتماعا موسعا بأمانة الحكومة بربك، ضم لجنة أمن الولاية ومجلس وزراء حكومة الولاية، بحضور نائب والي ولاية النيل الأبيض الدكتور صديق عبدالقادر المرير.

استمع الاجتماع إلى تقرير مفصل من اللواء عصام الدين علي عبدالله مدير شرطة الولاية حول البلاغات الجنائية وجرائم السرقة والمخدرات، كما استمع إلى تنوير من قائد الفرقة الثامنة عشرة مشاة عن الأوضاع الأمنية في الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان والجهود المبذولة لمكافحة التهريب والاحتياجات العاجلة للقوات المرابطة في الحدود.

إلى ذلك قدم العميد راض الله العباس مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني تنويرا عن الوضع الأمني بمحليات الولاية والمحاكم الفورية كافة للمشاركة في أحداث الشغب الأخيرة.

من جانبة أشاد رئيس القضاء عبد المجيد إدريس بمستوى التنسيق المحكم بين الجهاز القضائي والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذى، مؤكدا أن الزيارة هدفت للوقوف على الأداء العدلي بالمحاكم ووضع موجهات المرحلة المقبلة.

فيما أكد نائب والي ولاية النيل الأبيض صديق عبد القادر المرير اهتمام حكومة الولاية بتطوير واستقرار العمل العدلي تحقيقا للأمن والاستقرار والتعايش السلمي والاجتماعي.