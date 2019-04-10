مع استمرار اعتصام الدفاع.. 3 تحركات من الحزب الحاكم (تقرير)

دخل اعتصام المحتجين أمام مقر وزارة الدفاع السودانية يومه الخامس دون أن تلوح في الأفق أي بوادر حل سياسي.

وقال ناشطون إن قوات الأمن حاولت مجددا ليل الثلاثاء الأربعاء فض الاعتصام بإطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي، لكن العسكريين الذين وسعوا قاعدة انتشارهم بالمنطقة، تصدوا لهم بقوة، على حد تعبيرهم.

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان دعمه لتنظيم مسيرة حاشدة يوم غد الخميس لتأكيد الالتزام "باستقرار السودان".

ونقلت وكالة أنباء السودان (سونا) عن أحمد هارون الرئيس المفوض للحزب القول إن الحزب "أكد دعمه ومساندته لمبادرة قوى الحوار الوطني لتنظيم مسيرة حاشدة يوم غد الخميس".

وقال إن هذا يهدف إلى "تأكيد أن صوت القوى الاجتماعية والسياسية ملتزم تجاه سلام وأمان واستقرار السودان".

وأشاد بالأدوار العظيمة "التي تقوم بها القوات النظامية المختلفة للحفاظ على أمن واستقرار السودان"، وأضاف أن "الحزب ينظر بتقدير كبير لتماسك صف هذه القوات والتفافها حول قيادتها".

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ودعا المواطنين لمساعدة الشرطة للاضطلاع بواجباتها للحفاظ على النظام العام. وشدد على أن "محاولة بعض القوى السياسية اختطاف إرادة الشعب والاستثمار فى الراهن السياسي يظل رهانا خاسرا، ويظل التغيير المحتكم لإرادة الشعب هو الطريق الوحيد والأمن للحفاظ على سلامة الوطن".

وفي وقتًا سابق، أبدى المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان قلقة من آثار الاحتجاجات وما ترتب عليها مما سماه سلب ونهب للمواطنين وغلق للطرق وإعاقة حركة المواطنين. من جانبه، كشف الناطق باسم الشرطة السودانية عن تعرض عدد من المواطنين لحوادث سلب ونهب في بعض الطرقات والأسواق بمناطق متفرقة من العاصمة، بحسب «سكاي نيوز عربية». كما تعرضت العديد من الممتلكات العامة والخاصة للنهب والحرق شملت الأسواق ومقار إدارية وشرطية، حيث قامت مجموعات منفلتة استغلت الوضع الراهن الذى تمر به البلاد في الأيام الفائتة.

كما عكس ترأس الرئيس السوداني عمر البشير، اجتماعاً للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني (الحاكم) الذي يتزعمه، تصاعد مخاوفه من المؤسسة العسكرية بعد انحيازها للمتظاهرين ومنع فض اعتصامهم أمام مبنى القيادة العامة بالخرطوم.

وانعقد اجتماع الحزب، تزامنا مع تواصل اعتصام آلاف المحتجين أمام مقر الجيش للمطالبة بتنحي البشير. وقال الرئيس السوداني خلال الاجتماع، إن “حفظ الأمن والاستقرار أولوية وإن الشعب السوداني يستحق الطمأنينة”. وأكد البشير أن السودان “سيعبر الأزمة أكثر قوة وتماسكا، مشيرًا لأهمية استخلاص العبر والدروس”.

وشكل انحياز الجيش السوداني للمتظاهرين المعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الخرطوم وتصديه لمساعي القوى الأمنية لفض الاعتصام، منعرجا كبيرا من شأنه أن يزيد من زخم الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير الذي بدأ يفقد شيئا فشيئا هامش المناورة.