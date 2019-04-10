بيان بخصوص الإضراب العام من تجمع المهنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شرفاء الشعب السوداني

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الشفاء العاجل لكل جرحانا

المهنيون والحرفيون والعمال في كل نواحي الوطن الحبيب

إن اللحظة التاريخية الحالية، تفترض علينا فعلاً حقيقياً من أجل الوطن ومستقبله، فعلاً هو واجب على كل شريف من أبنائه وبناته، لحظة يجب أن نتجرد من كل المصالح الخاصة ونوجه كل طاقاتنا من أجل المصلحة العامة والفعل الهادف لإسقاط هذا النظام.

المهنيون والحرفيون وعمال بلادي

الآن ليس لنا إلا أن نصنع مستقبلنا الآمن، بفعلنا وصمودنا وقوتنا وسلميتنا في وجه آلة النظام القمعية، فهي كل ما تبقى له، يشاركنا الشرفاء من قوات شعبنا المسلحة، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الوطن والمواطن.

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إن وحدة الشعب هي مصدر قوته الصامدة، وإن التخبط والتقهقر الذي يمر به النظام الآن، هو دليل سقوطه الوشيك، وهو نتاج وحدة المقاومة الشعبية، من مواكب واعتصامات واضرابات.

معركة الشعب العظيمة التي بدأت منذ ديسمبر الفائت، كانت ولازالت تستخدم سلاح السلمية، الذي ألحق الهزائم المتكررة بأجهزة النظام الأمنية القمعية، ومؤسساته السياسية الفاشلة.

إننا وامتداداً لمقاومتنا السلمية، نؤكد استمرار إضرابنا العام في كل انحاء السودان للقطاعين العام والخاص، وذلك من أجل شل مؤسسات الدولة الفاشلة والفاسدة، ودعماً للإعتصام الصامد رغماً عن آلة القتل التي استباحته، من اجل إسقاط النظام وذهابه إلى حيث لارجعة.

يجب على كل الشرفاء من أبناء السودان، المهنيين والحرفيين والعمال، وضع المصلحة الوطنية ومستقبل البلاد صوب أعينهم، وتنفيذ الإضراب العام كواجب فرضي لا بديل عنه، في هذه اللحظات المفصلية من عمر البلاد فأرواح شهدائنا الأبرار في عليائها مازالت تنتظر خلاص الوطن من قتلتها.

#اعتصام_القياده_العامه

#السودان_الاضراب_العام

#مدن_السودان_تنتفض

إعلام التجمع

١٠ أبريل ٢٠١٩