تركيا تؤكد دعمها للحكومة الشرعية في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عن موقفه من الأحداث التي يشهدها السودان خلال المرحلة الأخيرة، مؤكداً وقوفه إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، وحكومته الشرعية، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول عن بيان للجنة العلاقات الخارجية في العدالة والتنمية.

والتقة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية جودت يلماز، يوم الأربعاء، سفير السودان بتركيا يوسف الطيب الكردفاني.

وقال يلماز إن تركيا تعارض التدخلات التي تتعدى المطالب المشروعة للشعب السوداني وتزعزع استقرار البلاد، مشيراً إلى قرب موعد الانتخابات في السودان، والإصلاحات التي جرت في البلاد خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن “الجهات الخارجية التي تسعى لزج السودان في الفوضى وعدم الاستقرار، تلحق أضراراً بالديمقراطية واستقرار هذا البلد، سيما أن هذه الجهات تسعى لزعزعة الأوضاع في السودان دون الأخذ بالحسبان الإصلاحات التي جرت مؤخراً”.

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مشاكل الحصار

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السفير الكردفاني يقول أن ما يحدث في السودان لا يتوافق مع روح المعارضة الديمقراطية، فالحراك تحول إلى وسيلة لنشر العنف ونحن لا نصوب ذلك، ولن تتمكن الجهات التي تحاول زعزعة استقرار السودان، من تحقيق غاياتها

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وأكد يلماز أن أنقرة على دراية بأن مشاكل شعب السودان ناجمة عن الحصار المفروض على بلادهم دون مبرر، وأن أنقرة عارضت على الدوام ذلك الحصار.

ومن جانبه، أطلع السفير الكردفاني يلماز على آخر المستجدات الحاصلة في البلاد، وأشار إلى أن حكومة السودان أجرت إصلاحات ملموسة عقب بدء المظاهرات في بلاده أواخر العام الماضي.

وقال السفير إن الإصلاحات الحكومية حظيت بقبول الشعب السوداني، وأن بعض الجهات الخارجية حاولت استغلال المظاهرات للإطاحة بالحكومة الشرعية في البلاد.

وأردف قائلاً “ما يحدث في السودان لا يتوافق مع روح المعارضة الديمقراطية، فالحراك تحول إلى وسيلة لنشر العنف ونحن لا نصوب ذلك، ولن تتمكن الجهات التي تحاول زعزعة استقرار السودان، من تحقيق غاياتها”.

شبكة الشروق