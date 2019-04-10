والي الجزيرة يعلن عن عزم الولاية على التغطية الشاملة في التأمين الصحي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن والي ولاية الجزيرة الفريق أول ركن علي محمد سالم، عزم الولاية على تحقيق التغطية الشاملة لجميع سكان الولاية في التأمين الصحي في العام 2020 بإدخال قطاعات المزارعين والرعاة والقطاعات الأخرى، مشيداً بجهود الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي.

وشدد على ضرورة رفع نسبة تغطية التأمين الصحي بالولاية إلى 74 بالمئة بنهاية العام الحالي لتعزيز جهود الولاية في مجال تخفيف أعباء المعيشة.

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وتعهد الوالي لدى وقوفه، يوم الأربعاء، على سير العمل بإدارة التأمين الصحي فرع الولاية برفقة اللواء شرطة طبيب محمد المهدي وزير الصحة، وتعهد بتذليل العقبات والمشاكل كافة التي تواجه التأمين الصحي.

من جانبه، أكد د. عباس حسن محمد علي المدير التنفيذي للتأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة، تحسن الإمداد الدوائي بالولاية خلال الربع الثاني من العام الجاري، ودعا لأهمية ربط المعاملات كافة ببطاقة التأمين الصحي.

شبكة الشروق