كتلة قوى التغيير بالبرلمان تدعو البشير للتنحي عن السلطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت كتلة قوى التغيير بالبرلمان السوداني، الرئيس عمر البشير، لإعلان تنحيه عن السلطة، وتسليم الرئاسة طواعيةً وفقاً للتدابير الدستورية.

وتعتصم سيول بشرية أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة للمطالبة برحيل البشير ونظامه بصورة فورية.

وقالت الكتلة التي يرأسها البرلماني المستقل أبو القاسم برطم في بيان اليوم “الأربعاء” تلقى “باج نيوز” نسخه منه، “نطالب باسم الشعب السوداني واستناداً على الدستور المادة 2 والتي تنص صراحة على أن السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا للدستور، بأن نتوجه بالدعوة للرئيس للتنحي عن رئاسة البلاد طواعية وتسليم السلطة”.

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واعتبرت الكتلة التي تضم نحو “37” عضواً يمثلون نواب مستقلين وبعض أحزاب الحوار الوطني، إن رئاسة البشير لاجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني في الثامن من أبريل الجاري، يعد تراجعاً عن قراره بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية.

وكان البشير قد أعلن بوقتٍ سابق تفويض سلطاته لوالي شمال كردفان السابق أحمد هارون، وقال إنه يقف في منصة قومية على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني.

باج نيوز