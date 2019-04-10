حل مشكلة “المانيفستوهات” الخاصة بالشاحنات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الاتحاد غرف النقل السوداني، عن حل مشكلة رفض واعتماد وختم دفاتر “المانيفستوهات” الخاصة بالشاحنات لشركات النقل المختلفة، من قبل إدارة المركز الضريبي الموحد، وذلك بالعودة للتعامل بالإجراء القديم.

وقال الأمين العام للاتحاد الصادق حسن سوار الدهب، لـ(السوداني) إن الاتحاد تلقى اتصالاً هاتفياً من إدارة ديوان الضرائب، أكدت فيه تفهم المشكلة والاستمرار في الإجراء القديم، لمنع الإضرار للجميع، وأضاف: أن تنفيذ الإجراء وطباعة أوراق “المانيفستوهات ” الجديدة يستغرق ما بين 1-3 أسابيع ، قاطعاً باستحالة توقف حركة النقل خلال هذه الفترة، لارتباطها بتوفير سلع استراتيجية كالقمح ومدخلات الإنتاج الزراعية والصناعية والجازولين وغيرها من الضروريات، مشدداً على أن إدارة الضرائب تفهمت المشكلة وتعاملت بمرونة لحلها.

وكان اتحاد غرف النقل السوداني، حذر من حدوث مشكلات وظهور أزمات في الخبز بسبب إصدار ديوان الضرائب إجراءات فجائية، كانت ستؤدي إلى توقف حركة نقل لسلع مهمة أبرزها القمح والمواد البترولية من بورتسودان إلى الخرطوم، نتيجة رفض “المانيفستوهات ” الخاصة بالشركات. إلى ذلك يشار إلى أن البلاد تستهلك يومياً نحو 100 -102 ألف جوال دقيق.

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صحيفة السوداني