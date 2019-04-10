ارتفاع اسعار السكر المستورد

الخليج 365:

أكد بعض تجار السكر بالسوق المركزي وأم درمان لـ(السوداني) أمس استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق رغم الوفرة، لتوقف شركات السكرعن البيع.

وأشار تاجر سكر بالجملة بالسوق المحلي يوسف لـ(السوداني) أمس ، لزيادة أسعار السكرالمستورد مبيناً أن سعر الشيك (1,820) جنيهاً أما الكاش (1,550)جنيهاً واصفاً كمية المعروض من السكر المحلي بالضعيفة، لافتاً لاستمرار توقف الشركات السودانية عن البيع.

وقال تاجر سكر بسوق أمدرمان فضل عدم ذكر اسمه إن السكر المستورد حالياً متوفر ولكن في حال عدم طرح المحلي لاحتياجات رمضان فإننا نتوقع حدوث شح وزيادة في الأسعار، مبيناً ارتفاع الأسعار حالياً وقفز سعر(50) كيلو إلى (1,860)جنيهاً بدلاً عن (1,750) جنيهاً أما (10)كيلو بسعر (330)جنيهاً بدلاًعن (320)جنيهاً نتيجة لزيادة الطلب عليه لشهر رمضان، واصفاً حركة البيع بالضعيفة لاستمرار أزمة السيولة والكاش.

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وقال تاجر سكربالجملة بالخرطوم فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس، إن هنالك زيادة يومية في أسعار السكرالمستورد وضعف معروض السكر المحلي قفز جوال السكر المستورد زنة (50) كيلو إلى (1,860) جنيهاً للشيك بدلاً عن (1460)جنيهاً أما سعر الكاش (1,550) جنيهاً بدلاً عن (1,400-1,440) جنيهاً و(10) كيلو بسعر (330) جنيهاً بدلاعن (310) جنيهات أما (5) كيلو بسعر(170) جنيهاً بدلاًعن (160) جنيهاً، مضيفاً أن الأسواق تشهد ركوداً حاداً بسبب السيولة وضعف القوة الشرائية، وتوقع حدوث زيادة في حال عدم طرح السكرالمحلي، وقال إن نسبة المعروض منه ضعيفة.

وأفاد مصدر بشركة سكر كنانة (السوداني) أمس، أن الشركة لم تتوقف عن الإنتاج ولكن هنالك إعداد لترتيب وتجهيز حصص السكرلموسم رمضان. وتوقع فتح التوزيع خلال أيام.

صحيفة السوداني