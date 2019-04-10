ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ يطالب ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ عدوان الملثمين ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﺃﻋﻠﻦ ﺯﻋﻴﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﺟﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺧﺎﺳﺮﺓ ﺗﺴﻔﻚ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎء ﺑﻼ ﻁﺎﺋﻞ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﻮﻣﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻗﺼﺎﺋﻲ. ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻣﺲ، ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻗﻮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: )ﻧﺤﻨﺎ ﺫﺍﺗﻨﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻳﺮﻳﻦ ﻧﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻌﺎﻩ، ﻭﺃﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﻟﻐﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﻬﺎ ﻣﺴﻠﺤﻮﻥ ﻣﻠﺜﻤﻮﻥ ﻓﺠﺮ ﺃﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، وكشف ان الغارة ادت الى مقتل 20 شخصًا ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻵﺛﻢ، ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺩﻭﻟﻴﺎً ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ. المادة السابقة ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ: ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ المقالة القادمة ارتفاع اسعار السكر المستورد

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