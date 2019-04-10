ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ: ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﻗـﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ، ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺻﺪﻳﻖ، ﺇﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺷﺮﻋﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ. ﻭﺃﻭﺿــﺢ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪﺓ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺑﺤﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﺃﻣـﺲ، ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺣﻖ ﺃﺳﺎﺳﻲ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻭﻋـﺪﻡ ﻣﻨﻊ ﻭﺻـﻮﻝ ﺍﻟﻐﺬﺍء ﻭﺍﻟﻤﺎء، ﻭﺃﺿﺎﻑ: »ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺮﺍﻗﺐ«.

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