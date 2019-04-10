شهاب محمد - الخرطوم - 10 أبريل، 2019 الخليج 365: المادة السابقة جيش الوطن وبيان الشرطة.. بقلم مزمل أبوالقاسم المقالة القادمة نحن لانتعلم من اخطائنا.. بقلم حسين علي جلال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إستيفن كوتسيس يزور المعتصمين امام القيادة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.