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شاهد بالفيديو: قائد قوات الدعم السريع يتحدث عن الاحداث الاخيرة….

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شهاب محمد - الخرطوم - 10 أبريل، 2019

قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان حميدتي

الخليج 365:

المادة السابقةالقبض على مجموعات متفلتة تقوم بعمليات نهب وسلب بالعاصمة….
المقالة القادمةمصرع واصابة سبعة اشخاص في حادثة غريبة ببحري….
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