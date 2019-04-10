شهاب محمد - الخرطوم - 10 أبريل، 2019 الخليج 365: المادة السابقة القبض على مجموعات متفلتة تقوم بعمليات نهب وسلب بالعاصمة…. المقالة القادمة مصرع واصابة سبعة اشخاص في حادثة غريبة ببحري….

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: قائد قوات الدعم السريع يتحدث عن الاحداث الاخيرة…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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