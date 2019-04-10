تفاصيل جديدة في قضية شاب قتل صديقه طعنا بسكين لهذا السبب..

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الخليج 365:
أرجأ قاضي محكمة النظام العام بحري وسط، معتز محمد صالح جلسة توجيه الاتهام في محاكمة رجل متهم بقتل صديقة طعناً بسكين إثر شجار دار بينهما بسبب زجاجة خمر، نظراً لغياب المتهم عن الجلسة.
وبحسب الاتهام فإن الشرطة ألقت القبض على المتهم بعد تلقيها بلاغاً من صاحب بقالة وجد المجني عليه مطعوناً بسكين أودت بحياته قرب بقالته عند الفجر. بعد نشوب شجار بين المتهم والمجني عليه سدد على إثره المتهم طعنة إلى المجني عليه أثناء محاولة منعه عن طعنه بعد أن رفض الشرب معه في مكان عمله، و دون ضده بلاغ وتمت إحالته إلى المحكمة.
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