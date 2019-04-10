شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوقع قاضي محكمة النظام العام بحري وسط، معتز محمد صالح، عقوبة السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة (10) آلاف جنيه على شاب أدين بتزوير مستندات رسمية، وغرم والده مبلغاً قدره (5) الآف جنيه بتهمة الإدلاء بشهادة زور.

وبحسب الاتهام فإن شرطة السجل المدني كانت قد أوقفت المتهم الأول عند شروعه في إستخراج أوراق رسمية من مركز خدمات الجمهور بحري دائرة السجل المدني، بعد إدلائه ببيانات كاذبة بموجب تغيير تاريخ الميلاد بالرقم الوطني، حيث دونت الشرطة ضده بلاغاً وأحالته إلى المحكمة. المادة السابقة محاكمة نظاميين واجانب وسيدة لقيامهم بهذا الفعل…. المقالة القادمة تفاصيل جديدة في قضية شاب قتل صديقه طعنا بسكين لهذا السبب..

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كانت هذه تفاصيل خبر الغرامة لشاب ووالده لتورطهم في هذا الفعل… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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