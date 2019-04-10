"إعتصام وزارة الدفاع".. ما السيناريوهات التي تنتظره؟ (تقرير)

أفاد تجمع المهنيين السودانيين ليل فجر الأربعاء أن الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم متواصل، نافياً ما أشيع عن فضه.

في حين بث ناشطون صورا لآليات عسكرية تتبع للقوات المسلحة تجوب الشوارع المحيطة بالقيادة العامة في إشارة من الجيش لتواجده في المنطقة، وذلك عقب أنباء عن سحب الجنود المتواجدين في القيادة العامة وتجريدهم من أسلحتهم واستبدالهم بكتائب تتبع الأمن الطلابي.

وكانت مصادر للعربية كشفت عن خطة الأمن السوداني لفض اعتصام المحتجين حول قيادة الجيش في الخرطوم، تتضمن تحييد قوات الجيش عن حماية المعتصمين عبر تجريد جميع العناصر الموجودين بالقيادة من سلاحهم.

كما كشفت المصادر سعي الأمن السوداني إلى استبدال قوات الجيش بكتائب تابعة للأمن الشعبي والأمن الطلابي الموالي للرئيس البشير.

كما تقضي الخطة بسحب قوات الجيش الموجودة داخل القيادة العامة، بهدف منع المعتصمين من الاحتماء بمباني القيادة.

وفي وقتًا سابق، أكد الناطقُ الرسمي باسم الجيش السوداني اللواء أحمد خليفة الشامي أن التعليمات صدرت بفض الاعتصام من أمام حرم وزارة الدفاع وفق القانون حسب تعبيره، مشيراً إلى أن التظاهرات باتت تشكل خطراً على الأمن العام.

وأكدت أنها أصدرت توجيهاتها لكل قواتِها بالمراكز والولايات بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية، مشددة على ضرورة القيام بواجباتها في حفظ الأرواح والممتلكات.

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وعلى غير ما اعتاد عليه سكان الخرطوم، صبيحة الأيام الثلاث الماضية، استيقظت العاصمة السودانية، اليوم الأربعاء، دون أصوات رصاص أو قنابل غاز مسيلة للدموع، والتي عهدها أهلها منذ بدء الآلاف اعتصاما مفتوحا أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل/نيسان الجاري؛ للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

، أثار تأخر السلطات الحاكمة في تنفيذ تهديدها بفض آلاف المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش كثيراً من التساؤلات لدى المتابعين للمشهد السوداني من حيث الدواعي والأسباب وراء هذا التراجع.

دوائر سودانية مقربة أرجعت التأخير إلى وجود تيار داخل قيادات الجيش يفضل عدم الدخول في مواجهة مع المعتصمين والإبقاء على حماية لهم.

ورجحت مصادر مطلعة أن تكون القيادة العامة للجيش خشيت من حدوث انهيار في الأوضاع الأمنية بالبلاد، ولا تزال تراهن على إمكانية مغادرة المعتصمين من أنفسهم، خلال الساعات المقبلة.

فيما دعا تجمع المهنيين والأحزاب السياسية السودانية إلى مزيد من الاحتشاد في ساحة الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع للضغط على الرئيس عمر البشير بالتنحي عن السلطة.