التاريخ: 10-أبريل-2019
0 مشاهدة
قالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن العدد الكلي للذين قتلوا من منذ السادس من أبريل بلغ (21) شخصاً منهم (٥) من القوات المسلحة، وأوضحت أن العدد الكلي للجرحى بلغ (153) جريحاً عدد منهم حالتهم حرجة.
وأوضحت اللجنة في تصريح أمس، أنه من المتوقع أن ترتفع الحصيلة النهائية للقتلى نسبة لخطورة بعض حالات الجرحى.
وبحسب صحيفة الجريدة ذكر وزير الداخلية بشارة جمعة أرور، قال أمس الأول أمام البرلمان إنه تم اعتقال 2 ألف و496 متظاهراً، ووفاة 7 متظاهرين منهم 6 بولاية الخرطوم، وآخر بوسط دارفور، وإصابة 15 مواطناً وجرح 42 من أفراد الأجهزة الأمنية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أطباء: مقتل 21 شخصاً منذ السادس من أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.