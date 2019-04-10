أطباء: مقتل 21 شخصاً منذ السادس من أبريل

قالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن العدد الكلي للذين قتلوا من منذ السادس من أبريل بلغ (21) شخصاً منهم (٥) من القوات المسلحة، وأوضحت أن العدد الكلي للجرحى بلغ (153) جريحاً عدد منهم حالتهم حرجة.

وأوضحت اللجنة في تصريح أمس، أنه من المتوقع أن ترتفع الحصيلة النهائية للقتلى نسبة لخطورة بعض حالات الجرحى.

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وبحسب صحيفة الجريدة ذكر وزير الداخلية بشارة جمعة أرور، قال أمس الأول أمام البرلمان إنه تم اعتقال 2 ألف و496 متظاهراً، ووفاة 7 متظاهرين منهم 6 بولاية الخرطوم، وآخر بوسط دارفور، وإصابة 15 مواطناً وجرح 42 من أفراد الأجهزة الأمنية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)