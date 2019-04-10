واشنطن تدعو لإيقاف العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين

التاريخ: 10-أبريل-2019
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دعا مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، الحكومة إلى إيقاف استخدام كل أنواع القوة ضد المتظاهرين، بما في ذلك الإعتصام القائم حالياً، وقال إن قرار استخدام العنف ضد
المدنيين سيؤثر في الأيام المقبلة على جميع جوانب علاقات الولايات المتحدة الثنائية مع حكومة السودان.
وبحسب صحيفة الجريدة قال المسؤول الأمريكي في تصريح أمس: “أثني الشعب السوداني على تعبيره السلمي الصامد لمطالبهم المشروعة بالتغيير، وخاصة مع القمع العنيف من بعض المؤسسات الأمنية للحكومة السودانية”، وأعلن تأييد بلاده لرغبة السودانيين في سودان أكثر سلمية و ازدهاراً.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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