“الترويكا” تدعو للاستجابة لمطالب المتظاهرين واطلاق سراح المعتقلين

دعت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، الحكومة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وإزالة جميع القيود المفروضة على الحريات، بجانب رفع حالة الطوارئ والسماح بحوار سياسي موثوق في بيئة مواتية مع جميع الجهات الفاعلة السودانية الرئيسية كأساس له هدف الانتقال السياسي والاقتصادي إلى نوع جديد من السودان.

وقالت دول الترويكا في بيان ، إن الاحتجاجات ما زالت في زيادة وأصبح الطلب للتغيير السياسي من شعب السودان الذي وصفته بالشجاع والصامد أكثر وضوحاً وقوة، وأضافت: “لقد حان الوقت لكي

تستجيب السلطات السودانية لهذه المطالب بطريقة جادة و بمصداقية، يطالب الشعب السوداني بالإنتقال لنظام سياسي شامل يتمتع بشرعية أكبر، على السلطات السودانية الإستجابة وتقديم خطة

Advertisements

ذات مصداقية لهذا الإنتقال السياسي”، وأوضحت أن الفشل في تحقيق ذلك يحمل مخاطر التسبب في المزيد من عدم الاستقرار، وأن القيادة السودانية تتحمل مسؤولية جسيمة لتجنب مثل هذه النتيجة،

وبحسب صحيفة الجريدة أشار البيان إلى أنه إذا اتخذت السلطات السودانية هذه الخطوات، فإن الترويكا ستدعم هذه العملية السياسية، ويمكن أن تعمل في الوقت المناسب للمساعدة في حل بعض التحديات الاقتصادية الطويلة الأجل التي يواجهها السودان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)