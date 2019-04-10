تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة الكويتية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% رابحا عدد 12.960 نقطة ليصل إلى مستوى 5738.43 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.33% رابحا عدد 19.970 نقطة ليصل إلى مستوى 6126.61 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسرا عدد 3.040 نقطة ليصل إلى مستوى 5001.87 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 148 مليون سهم بقيمة 21.6 مليون دينار كويتى عبر 4685 صفقة.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.57%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%.

وجاء سهم "الأنظمة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.57%، تليه عقارات بنسبة 6.43%، ثم منازل بنسبة 6.38%، فيما تصدر سهم "الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.61% ثم عقار بنسبة 8.33%، ثم أسمنت خليج بنسبة 7.64%

