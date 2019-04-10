فشل النظام في فض الاعتصام وتدفق الالاف الي القياده العامه

واصل الآلاف من السودانيين المطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير ونظامه اعتصامهم أمام قيادة القوات الجوية وقبالة جامعة الخرطوم، وتعلوا هتافاتهم وشعاراتهم التي تؤكد على سلمية حراكهم ومطالبهم.

وتشهد منطقة الاعتصام توافد المواطنين من مختلف أنحاء العاصمة، ووسع الجيش منذ نهار اليوم دائرة تأمين المنطقة بنشر الدبابات والاليات العسكرية وذلك مع قدوم قاائد قوات الدعم السريع الي العاصمة

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وكانت السلطات السودانية قد حاولت اكثر من مرة منذ بدء الاعتصام فض المظاهرات من أمام رئاسة قيادة الجيش ومحيط منزل الرئيس عمر البشير بالقوة،الا انها باءت بالفشل حسب تجمع المهنيين ووقعت اشتباكات بين القوات استهدفت فض الاعتصام وقوات الجيش في المكان.