الجيش: مندسون أطلقوا النار على منسوبينا والمتظاهرين

قال الناطق الرسمي بأسم القوات المسلحة اللواء أحمد خليفة الشامي، إن التعليمات صدرت بفض الاعتصام وفقاً للقانون .

وأضاف الشامي في مداخلة مع قناة “الحدث”، إن التظاهرات دوافعها معروفة وباتت تشكل الآن خطراً على البلاد، وعزا الشامي حدوث إصابات في صفوف المتظاهرين والجيش، الى مجموعات وصفها بالمندسة أطلقت النار وسط المحتجين .

لافتاً وبحسب صحيفة السوداني الى أن فض الاعتصام تم بواسطة الأجهزة الأمنية، نافياً حدوث خلافات بين القوات المسلحة والأمنية .