المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يدعم مسيرة الخميس

جدد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني عقد جلساته الراتبة مساء الثلاثاء بالمركز العام للحزب برئاسة رئيسه المفوض مولانا احمد هارون وأكد دعمه ومساندته لمبادرة قوى الحوار الوطني لتنظيم مسيرة حاشدة يوم غد الخميس .

وأصدر المكتب القيادي وفقا لهارون كل عضويته بولاية الخرطوم للمشاركة في هذه المسيرة لتأكيد ان صوت القوى الاجتماعية والسياسية ملتزمة تجاه سلام وأمان واستقرار السودان .

كما جدد القيادي اشادته بالأدوار العظيمة التي تقوم بها القوات النظامية المختلفة للحفاظ على أمن واستقرار السودان وتصديها لواجباتها لحفظ الأمن بمهنية واحترافية وحكمة وقال هارون ان الحزب ينظر بتقدير كبير لتماسك صف هذه القوات والتفافها حول قيادتها وجدد دعمه ومساندته لها .

وعبر المكتب عن قلقه العميق لآثار وتداعيات الاحتجاجات وما ترتب عليها من ظهور لعمليات سلب ونهب وقفل الطرق واعاقة انسياب حركة المواطنين في بعض أجزاء العاصمة القومية، ودعا المواطنين لمساعدة الشرطة للاضطلاع بواجباتها للحفاظ على النظام العام.

وقال هارون ان محاولة بعض القوى السياسية اختطاف إرادة الشعب والاستثمار في الراهن السياسي يظل رهانا خاسراً ويظل التغيير المحتكم لإرادة الشعب هو الطريق الوحيد والأمن للحفاظ على سلامة الوطن .