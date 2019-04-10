الشرطة: مجموعات متفلتة تقوم بعمليات نهب وسلب بالعاصمة

قال الناطق الرسمي بأسم الشرطة اللواء هاشم علي عبدالرحيم، إن مجموعات متفلتة استغلت الوضع الذي مرت به البلاد خلال الأيام الفائتة وقامت بنهب وسلب عدد من المواطنين في الطرقات والأسواق بمناطق متفرقة من العاصمة، وأكد هاشم تعزيز الشرطة لوجودها في كل الأماكن المحتمل أستهدافها إيفاء بواجبها تجاه المواطنين .

وأهابت الشرطة وبحسب صحيفة السوداني، بالمواطنين التعاون معها بالإبلاغ ومنع إشعال الحرائق وقفل الطرق الأمر الذي يؤثر على حركة المواطنين وتلوث البيئة ويهدد السلامة ويعيق حركة السير من ناحية عامة وحركة دوريات الشرطة بما فيها دوريات النجدة عند تلقيها بلاغات ذات صلة بالجانب الجنائي أو الإنساني .