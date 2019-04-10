ولاية الجزيرة: تسلم285 مليون جنيه لشراء فائض القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نظمت إدارة القسم الاوسط بمشروع الجزيرة بالتعاون مع الجمعية التخصصية بالقسم صباح اليوم بتفتيش الكمر يوم حقل لحصاد تقاوي القمح الصنف (زكية ) بمشاركة الأستاذ الهندي الريح النور وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية ممثل والي الجزيرة والمهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة .

وأعلن سمساعة خلال مخاطبته يوم الحقل عن تسلم البنك الزراعي لمبلغ 285 مليون جنيه لشراء الدفعة الثالثة من فائض محصول القمح من المزارعين ومائة مليون جنيه لدفع مستحقات تقاوي القمح داعياً المزارعين الى البدء فوراً في التحضيرات للموسم الزراعي الجديد مشيراً الى توفير تقاوي القطن للموسم الجديد بواسطة إدارة مشروع الجزيرة وشدد على ضرورة الإلتزام بالمحددات الفنية الموصى بها من هيئة البحوث الزراعية للحد من إنتشار الآفات ونظافة الغيط من بقايا الموسم الحالي.

من جانبه أشاد الوزير بالإنتاجية العالية لمحصول القمح هذا الموسم داعياً الى تضافر جهود قطاعات المزارعين والمنتجين للمساهمة في التنمية بولاية الجزيرة فيما أشاد معتمد محلية جنوب الجزيرة بالإنتاجية العالية في هذا الموسم مؤكداً أهمية إتباع الحزم التقنية وإتباع الإرشاد الزراعي حتى تتمكن البلاد والولاية من الإكتفاء الذاتي والمضي قدماً بمشروع الجزيرة.