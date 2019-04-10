وزيرة الضمان الاجتماعي السابقة تطالب الجيش بالتدخل لحقن الدماء واستلام السلطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت وزيرة الضمان الاجتماعي السابقة وداد يعقوب على نحو مفاجئ ، أن يتدخل الجيش لحقن الدماء واستلام السلطة ، ورفضت بشدة تفريق التظاهرات بطريقة عنيفة ، ودعت لتفريقهم بطريقة سلمية .

كما قالت بحسب صحيفة الإنتباهة إن المحتجين ليسوا أقلية وليسوا أكثرية ، وذكرت أن المعتصمين يقيمون الصلاة وهم جزء من الشعب السوداني .